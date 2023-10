Sean Paul muss Interview aufgrund eines Erdbebens abbrechen

Damit hat er wohl nicht gerechnet! Sean Paul (50) hatte im Jahr 2000 mit "Stage One" seinen internationalen Durchbruch gefeiert. Seitdem taucht der Sänger regelmäßig in den Charts auf und durfte sich über einige musikalische Erfolge freuen. Unter anderem gewann er mit seinem Grammy für "Dutty Rock" als bestes Reggae Album einen der weltweit begehrtesten Musikpreise. Obwohl Sean also bereits einiges erlebt hat, dürfte ihn sein jüngstes Erlebnis während eines Interviews dennoch überrascht haben!

Wie Just Jared berichtet, erzählte der Familienvater gerade im Rahmen einer Dokumentation über das Musizieren in seinem Heimatland, als sein Haus von einem Erdbeben erschüttert wurde. "Oh Mist. Wir haben ein Erdbeben", rief er, während er von seinem Stuhl aufsprang. Der Anruf brach daraufhin ab. Die Entwarnung folgte jedoch kurz darauf: Bei der Erschütterung gab es weder Todesfälle noch ernsthafte Schäden.

Erst kürzlich hatte der Rapper in einer Vice-Dokumentation ein Missverständnis aufgeklärt und verraten, dass er in seinen Songs nicht seinen Namen "Sean da Paul" ruft, sondern den des guyanischen Kricketspieler Shivnarine Chanderpaul. Den kennt der Zweifach-Papa zwar nicht persönlich, der Klang des Namens habe ihm aber so gut gefallen, dass er anfing, ihn bei seinen Shows zu verwenden.

Anzeige

Getty Images Sean Paul im Mai 2015

Anzeige

Getty Images Sean Paul im Juli 2017

Anzeige

Getty Images Sean Paul, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de