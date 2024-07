Rente? Sean Paul schwört der Musik noch lange nicht ab!

Sean Paul (51) steht seit fast 30 Jahren im Rampenlicht – und plant noch lange nicht, in musikalische Rente zu gehen. "Für mich ist Musik eine Sache, die mir hilft, mich weiterzuentwickeln und die mich gleichzeitig jung hält, also ist sie allmächtig", sagte der "She Doesn’t Mind"-Interpret auf dem Wireless Festival in London gegenüber NME und fügte hinzu: "Nein, Mann, ich werde mich nicht zurückziehen, bis ich tot bin wie ein Reifen. Vertrau mir." Sean denkt also noch lange nicht daran, der Musik den Rücken zu kehren.

Nach all den Jahren im Musikgeschäft bemerke der jamaikanische Sänger jedoch Unterschiede: "Es wird härter. Es wird härter als jemand, der älter wird." Der "Temperature"-Interpret versucht, das Älterwerden mit Humor zu nehmen. "Ich habe gestern etwas gelesen, das besagt, dass man neun Jahre seines Lebens gewinnt, wenn man jeden Monat zwei Konzerte oder zwei Festivals besucht, also werde ich ewig leben! Weißt du, was ich meine?", scherzte Sean.

In den fast drei Jahrzehnten im Rampenlicht kann Sean auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Sein letztes Album, Scorcha, wurde 2022 veröffentlicht. Zuvor brachte er mehrere Singles und Kollaborationen mit Künstlern – darunter "Light Em Up" mit Will Smith (55) für den "Bad Boys: Ride or Die"-Soundtrack heraus.

Sean Paul, Musiker

Hollywoodstar Will Smith im Mai 2024 in Berlin

