Nun sind sie zu viert: Seit Mai 2012 ist Sean Paul (46) mit Jodi Stewart verheiratet. Vor zwei Jahren erblickte dann ihr erstes Kind das Licht der Welt. Doch die Nachwuchsplanung hatte das Paar wohl lange noch nicht abgeschlossen, denn ihr zweijähriger Sohn kann sich jetzt über ein Geschwisterchen freuen: Sean und Jodi sind nun auch noch stolze Eltern einer Tochter!

Das verkündete das Paar mit einem niedlichen Familien-Porträt auf Instagram. In seinem Post verriet der 46-Jährige auch den Namen der kleinen Prinzessin: "Remi Leigh, willkommen in der Gang, meine wunderschöne Tochter." Jodi hingegen gab in ihrem Beitrag preis, dass das Mädchen am 20. August auf die Welt kam und stolze 3827 Gramm wog.

In einem früheren Interview plauderte der Rapper aus, dass seine Gattin ihn erst für das Vatersein briefen musste. "Meine Frau bereitet ziemlich viel vor und warnt mich schon. Aber ich sehe das eher locker und denke mir: 'Ach, ich werde schon ein toller Vater sein'", erzählte er laut Contactmusic in einem Interview.

Getty Images Sean Paul, Rapper

Instagram / duttypaul Sean Paul und seine Frau Jodi mit Söhnchen Levi Blaze

Getty Images Sean Paul im Januar 2019

