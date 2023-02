Sean Paul verrät: Er ruft gar nicht seinen Namen in Songs!

Sean Paul (50) überrascht seine Fans mit der Entstehung seines Bühnennamens! Der "She Doesn’t Mind"-Interpret ist bekannt dafür, sich in Songs oder auch bei Auftritten mit "Sean da Paul" anzukündigen. Sein Realname ist zwar Sean Paul Ryan Francis Henriques OD, doch nutzt er schon seit Beginn seiner Karriere regelmäßig auch den eingängigen Beinamen. Erst jetzt stellt der Rapper klar: Dabei handelt es sich gar nicht um Seans eigenen Namen.

Der Zweifachpapa enthüllt in einer Vice-Dokumentation über die Produktion des Hits "Get Busy", dass der guyanische Kricketspieler Shivnarine Chanderpaul die Inspiration zu dem Spitznamen geliefert habe. Die beiden stehen in keiner Verbindung zueinander, doch der Klang des Namens gefiel dem jamaikanischen Rapper so gut, dass er begann, diesen bei Shows zu verwenden. Jahre später habe er den Profisportler getroffen und beschreibt dessen Reaktion scherzhaft nur als "Yo!", sein Namensgeber hatte also kein Problem damit.

Im Netz reagiert die Fangemeinde durchmischt auf das Hintergrundwissen: "Chanderpaul, ein absolutes Genie, das ist die beste Information, die es jemals gab", teilt ein User mit. "Das hat mir die Lyrics ruiniert", stellt ein anderer klar. Sean Paul schließt die Kurzdokumentation mit einem großen Lob an Shivnarine Chanderpaul ab.

Getty Images Sean Paul, Sänger

Andrew Schwartz / ActionPress Sean Paul, New York 2022

Getty Images Sean Paul im Juli 2017

