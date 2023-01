P. Diddy teilt niedliches Video von seiner kleinen Tochter

P. Diddys (53) größter Stolz ist sein kleiner Nachwuchs! Der Rapper verkündete Anfang Dezember voller Freude, dass er wieder Vater geworden ist. Tochter Love ist somit das siebte Kind des Musikers. Wann genau sein Baby zur Welt kam oder wer die Mutter ist, behält der "Coming Home"-Interpret für sich. Hin und wieder verzückt er seine Community mit Schnappschüssen seiner Kleinen – so auch jetzt: P. Diddy teilte eine niedliche Aufnahme von Love.

Via Social Media gewährte der 53-Jährige seiner Community einen kleinen Einblick mit einem Clip, der Daily Mail vorliegt. Darin zeigt Diddy, wie er sich an Bord seines Privatjets befindet – mit im Schlepptau war die kleine Love. Diese sah in ihrem rosafarbenen Strampler zuckersüß aus, sodass der stolze Vater diesen Moment unbedingt mit seinem Handy festhalten musste. "Hey Baby! Hey, Baby! Hey, hey, hey, ich liebe dich", rief er Love zu, während er mit ihr herumalberte.

Via Twitter hatte P. Diddy die Geburt seines Mädchens verkündet. "Ich fühle mich so gesegnet", ließ er die Fans wissen. Seine Kinder Quincy, Justin, Christian, Chance, D'Lila und Jessie seien total vernarrt in das neue Familienmitglied, fügte er hinzu.

Instagram / diddy P. Diddy mit seinen Kindern

Getty Images P. Diddy bei den Billboard Music Awards 2022

Getty Images P. Diddy, Rapper

