Wegen Harrys Memoiren: Prinz William "ist am Boden zerstört"

So sehr leidet Prinz William (40) wirklich! Ende vergangenen Jahres veröffentlichten sein Bruder Prinz Harry (38) und dessen Frau Meghan (41) ihre polarisierende Doku "Harry & Meghan", in der sie schonungslos über die Familienmitglieder des britischen Königshauses auspackten. Mit seinen Memoiren mit dem Titel "Reserve", die am 10. Januar erscheinen, will der Rotschopf noch einen draufsetzen. Zuvor gab Harry schon zahlreiche Interviews – sehr zum Unmut seines großen Bruders.

In der "Good Morning Britain on Monday"-Show sprach die Journalistin Roya Nikkhah über die beiden Royal-Brüder: "[William] ist am Boden zerstört. [...] Er hat sich entschieden, nicht auf Konfrontationskurs mit seinem Bruder zu gehen und nicht zurückzuschlagen, das ist nicht seine Art." Auch sei der Prinz "erschüttert", weil durch Harrys Memoiren "so viel Persönliches ans Licht gekommen ist". "Aber ich glaube, er ist der festen Überzeugung, dass es einfach nicht richtig ist, sich zu outen und zu sagen: 'Nein, das ist nicht passiert, das ist auf eine andere Weise passiert'", fügte die Royal-Expertin hinzu.

Dennoch soll der 40-Jährige auf eine Versöhnung mit seinem jüngeren Bruder hoffen: "Trotz all ihrer Differenzen liebt [William] seinen Bruder immer noch sehr", erklärte ein Insider gegenüber RadarOnline. Laut der Quelle soll der Royal Harry stets vor anderen in Schutz nehmen: "Wenn jemand in seiner Gegenwart etwas Negatives über Harry sagt, wird er sofort abgewimmelt."

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, April 2018

Getty Images Prinz Harry in London im November 2019

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Mai 2018

