Bruder und Erzfeind: Für Prinz Harry ist William beides!

Es ist offenbar nicht leicht, einen Thronfolger als Bruder zu haben! Zwischen Prinz William (40) und Prinz Harry (38) ist schon längst nichts mehr, wie es war – im Gegenteil! Die beiden sollen seit einigen Jahren zerstritten sein und nur noch wenig Kontakt zueinander haben. Grund dafür dürften Harrys vergangene Enthüllungen in Interviews, seiner eigenen Doku und demnächst auch in seinen Memoiren sein. Darin erhebt der Royal auch gegen seinen Bruder schwere Anschuldigungen. Harry liebt William zwar über alles – stand aber auch schon immer in Konkurrenz zu ihm...

Im Interview mit "Good Morning America" sprach Harry nun über das Verhältnis zu seinem Bruder, wie ein erster Ausschnitt zeigt. Darin bezeichnet der 37-Jährige den britischen Thronfolger als "geliebten Bruder", aber auch als seinen "Erzfeind." Doch wie genau meint Herzogin Meghans (41) Mann das? "Es gab schon immer diese Konkurrenz zwischen uns, seltsamerweise", erklärte er auf Nachfrage der Moderatorin.

Bereits vor einigen Monaten hatte Harry angekündigt, zu seinen Memoiren eine Menge Interviews geben zu wollen. Bei "Good Morning America" kam er abermals auf die britischen Royals – seine Familie – zu sprechen. Hinter den Palastmauern habe es sich laut ihm nie wirklich familiär angefühlt. Dabei erwartet Harry genau das von seinen Verwandten. "Ich will eine Familie. Keine Institution", stellte der zweifache Vater dazu klar.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Juli 2001

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021

Anzeige

Getty Images Die britische Königsfamilie im Juni 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de