Was hält Nazan Eckes von ihrer Nachfolgerin Mareile Höppner?

Was sagt Nazan Eckes (46) dazu? Jahrelang moderierte sie die Show "Extra – Das RTL-Magazin". Nun wird Nazan jedoch abgelöst: Mareile Höppner (45), die zuvor das Magazin "Brisant" moderiert hat, wird ab sofort in ihre Fußstapfen treten. Doch hat das vielleicht auch einen Konkurrenzkampf zwischen den beiden Frauen ausgelöst? Mareile erzählt nun, was Nazan von ihr als Nachfolgerin gehalten hat.

Im Interview mit Bild sprach die 45-Jährige über ihre Vorgängerin bei "Extra". "Sie sagte: 'Der Job bleibt ja ein bisschen in der Familie!' So hat es Nazan jedenfalls formuliert, als sie ihn mir übergeben hat. So sehen und fühlen wir das beide", erinnerte Mareile sich zurück. Offenbar vergleichen sich die beiden auch keineswegs: "Wir Frauen spüren keine Konkurrenz untereinander. Ganz im Gegenteil! Wir sagen eher: Gott sei Dank gibt es in der doch sehr männlich dominierten Fernseh-Welt ein paar Frauen, die sich so lange halten. Und diese Frauen solidarisieren sich und sind eine breite Schulter."

Nazan und Mareile kannten sich aber schon lange vor "Extra." "Das Besondere ist ja zudem, dass Nazan Eckes und ich damals zusammen bei RTL angefangen haben. Wir haben uns mit Anfang 20 in Hamburg bei RTL Nord kennengelernt. Da habe ich noch studiert und Nazan und ich waren die Wettermoderatorinnen bei RTL", erklärte Mareile.

Mareile Höppner

Nazan Eckes, Juni 2022

Mareile Höppner, TV-Moderatorin

