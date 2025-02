Mit 47: So wohl fühlt sich Mareile Höppner in ihrem Körper

Als Moderatorin steht Mareile Höppner (47) schon mehr als ihr halbes Leben in der Öffentlichkeit. Dadurch hat die TV-Bekanntheit auch einige Fans, die sie seit Jahren begleiten. Im Promiflash-Interview auf der Marc Cain Fashion Show erklärte die Beauty nun: "Die Menschen sind mit mir zusammen älter geworden. Das merke ich natürlich auch, aber mir ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir darüber sprechen, dass das etwas Schönes ist." Sie selbst habe sich noch nie besser gefühlt: "Ich finde es total wichtig, dass man auch zeigt, dass sich Frauen ganz toll weiterentwickeln. [...] Ich habe mich in meinem Körper noch nie so wohlgefühlt wie jetzt."

In Sachen Mode lasse sich die 47-Jährige nicht von ihrem Alter aufhalten. "Ich versuche, auch jüngeren Frauen zu zeigen, dass wir Frauen nicht verschwinden, sondern dass wir da sind, dass wir leuchten, dass wir gut drauf sind, dass wir Lust haben, alles anzuziehen und dabei zu sein", schwärmte die Journalistin im Gespräch mit Promiflash.

Mareile ist ihren Fans in vielen Bereichen ein Vorbild. Im Januar offenbarte die Hamburgerin auf Instagram, dass bei ihr Hautkrebs festgestellt wurde. "Ich war heute beim Hautkrebs-Screening und ich kann das nur jedem empfehlen. [...] Bei mir wurden Auffälligkeiten gefunden, aber alles rechtzeitig", berichtete sie. Als Jugendliche habe sie keine Sonnencreme benutzt und sich im Sommer mit Olivenöl eingeschmiert, um schneller braun zu werden. Davon riet die Autorin ihren Followern strikt ab und empfahl ihnen stattdessen, sich regelmäßig auf Melanome untersuchen zu lassen.

Getty Images Mareile Höppner beim Deutschen Fernsehpreis im September 2024

Getty Images Mareile Höppner, Fernsehstar

