Dschungel-Team: Sonja Zietlow erinnert sich an Dirk Bach (†)

Sonja Zietlow (54) findet süße Worte für Dirk Bach (✝51). Neun Jahre lang moderierten die beiden Seite an Seite und mit spitzen Zungen das Dschungelcamp – bis Dirk am 1. Oktober 2012 völlig überraschend verstarb. Für Sonja war ihr "Dickie" aber mehr als nur ein Kollege, die zwei waren echte Freunde. Vor Kurzem jährte sich sein Todestag nun zum zehnten Mal. Und Sonja erinnert sich immer noch liebevoll an Dirk.

"Dirk hat einen strahlen lassen und hatte immer dieses süffisante Lächeln auf den Lippen. Der konnte die bösesten Dinge sagen und niemand hat es ihm übel genommen", gedachte Sonja ihres Freundes in Bunte. Das habe die Zusammenarbeit mit ihm beim Dschungelcamp auch so besonders gemacht: "Mit ihm fühlte es sich wie Familie an." Vor der ersten Show habe der Komiker allen immer ein kleines Präsent mitgebracht.

Nach Dirks Tod übernahm Daniel Hartwich (44) seinen Posten, in diesem Jahr wird er von Jan Köppen (39) abgelöst. Gleich in zwei so große Fußstapfen treten zu müssen, ist natürlich nicht leicht. Sonja versucht aber, dem Neuling den Start im Dschungel so einfach wie möglich zu machen und steht ihm mit Rat und Tat zur Seite. "Er ist ein wirklich netter Typ", erklärte sie RTL.

Getty Images Komiker Dirk Bach im Juli 2011

Getty Images Sonja Zietlow und Dirk Bach im Dezember 2004

RTL / Ruprecht Stempell Sonja Zietlow und Jan Köppen, die "Dschungelcamp 2023"-Moderatoren

