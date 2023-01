Er war eine Legende an der Gitarre: Rocker Jeff Beck ist tot

Traurige Nachrichten für alle Fans von Jeff Beck (78)! Der britische Rockmusiker wurde in den 1960er-Jahren mit The Yardbirds bekannt und baute sich eine erfolgreiche Karriere auf. Besonders bekannt war der mehrfache Grammy-Preisträger für seinen Song "Hi Ho Silver Lining" mit Rod Stewart (78) – und für sein beachtliches Talent an der Gitarre. Erst im Oktober stand er noch mit Johnny Depp (59) auf der Bühne – die beiden hatten gemeinsame Musik produziert. Doch nun müssen seine Anhänger Abschied von der Legende nehmen: Jeff ist tot!

The Sun zitiert seinen Manager: "Im Namen seiner Familie teilen wir mit tiefer Trauer die Nachricht von Jeff Becks Tod." Auch die Todesursache wurde bekannt gegeben: "Nachdem er plötzlich an einer bakteriellen Meningitis erkrankt war, ist er gestern friedlich verstorben. Seine Familie bittet um Privatsphäre, während sie diesen schrecklichen Verlust verarbeitet." Jeff wurde 78 Jahre alt. Er hinterlässt seine Frau Sandra Beck sowie zahlreiche trauernde Fans und Freunde.

Sein Kumpel und Musikerkollege Tony Iommi (74) äußerte sich gegenüber dem Medium: "Ich war völlig schockiert, als ich die traurige Nachricht von Jeff Becks Tod erhalten habe. Jeff war ein so netter Mensch und ein herausragender, ikonischer, genialer Gitarrist – es wird nie einen anderen Jeff Beck geben." Weiter betonte der Gitarrist und Gründer von Black Sabbath: "Sein Spiel war sehr speziell und unverwechselbar brillant! Er wird vermisst werden."

