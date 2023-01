Johnny Depp besuchte Jeff Beck (†) noch kurz vor seinem Tod

Johnny Depp (59) hatte offenbar noch Gelegenheit, sich von seinem Freund zu verabschieden. Der Schauspieler kurbelte vor allem im vergangenen Jahr seine Musikkarriere ordentlich an: Gemeinsam mit Jeff Beck (✝78) ging er sogar auf Tour und trat auch in Deutschland auf. Jetzt wurde traurigerweise bekannt gegeben, dass Jeff nach einer bakteriellen Meningitis gestorben ist. Viele andere Musiker und Fans trauern nun um den Gitarristen. Darunter ist auch Johnny – doch er konnte Abschied nehmen.

Ein Insider verriet People, dass der Fluch der Karibik-Star einer der wenigen Promis war, die Jeff kurz vor seinem Tod am Sterbebett besucht haben. "Die Krankheit kam sehr schnell und in den letzten Wochen hat sich alles rapide verschlechtert. Johnny ist immer noch dabei, diese Nachricht zu verarbeiten. Er ist am Boden zerstört" , berichtete die Quelle. Außerdem betonte er, dass sich die beiden Musiker sehr mochten: "Sie hatten eine wirklich enge Freundschaft, sie standen sich sehr nahe, und im letzten Sommer, als sie zusammen auf Tournee waren, kamen sie sich noch näher."

Schon damals hatte Johnny im Netz offen geschrieben, wie sehr er den achtfachen Grammy Awards-Gewinner bewunderte. "Es ist eine außerordentliche Ehre, mit Jeff zu spielen und Musik zu schreiben, eine der wahren Größen und jemand, den ich nun als meinen Bruder bezeichnen darf", verfasste der 59-Jährige.

Getty Images Jeff Beck im August 2016 in West Hollywood

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler und Musiker

Getty Images Steven Van Zandt, Johnny Depp und Jeff Beck

