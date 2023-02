Starauflauf auf der Beerdigung von Musik-Legende Jeff Beck

Sie sind in Scharen gekommen, um Lebewohl zu sagen! Jeff Beck (✝78) verstarb Anfang Januar an einer bakteriellen Meningitis. Er gilt als einer der größten Gitarristen und arbeitete mit Rock Bands wie Led Zepplin zusammen. Nach der Verkündung seines Todes nahmen Größen der Musikszene wie Ozzy Osbourne (74) und Rod Stewart (78) öffentlich von ihm Abschied. Auch etliche Filmstars und Rock-Legenden versammelten sich nun, um Jeff persönlich die letzte Ehre zu erweisen!

Wie The Sun berichtet, wurde der 78-Jährige in der St. Mary's Church in Beddington, Südlondon beigesetzt. Zu den anwesenden Stars gehörten Rolling Stones-Ikone Ronnie Wood (75), "She's A Lady"-Sänger Tom Jones (82), der Rocker Eric Clapton (77) und der irische Sänger und Songwriter Bob Geldof (71). Weitere Gäste, die an der Zeremonie teilnahmen, waren der Filmemacher Tim Burton (64) und Schauspieler Johnny Depp (59).

Der Fluch der Karibik-Star war einer der wenigen Promis, die Jeff noch am Sterbebett besucht hatten. Da beide eine enge Freundschaft zueinander hatten und sogar gemeinsam auf Tour gingen, war der 59-Jährige besonders schockiert über die Nachricht seines Todes. "Er ist am Boden zerstört", hieß es laut einem Insider in einem Interview mit People.

Anzeige

Getty Images Jeff Beck spielt in der Perth Concert Hall in Australien, Januar 2009.

Anzeige

Getty Images Tom Jones im März 2020

Anzeige

Getty Images Jeff Beck und Johnny Depp, Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de