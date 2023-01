"Der Beste": Billy Joel erinnert sich an Jeff Beck (†78)

Jeff Beck bleibt für Billy Joel (73) unvergessen. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Gitarrist im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Er war an einer bakteriellen Meningitis erkrankt und konnte den Kampf gegen die Hirnhautentzündung nicht gewinnen. Jeff hinterlässt eine Ehefrau sowie viele Fans und Freunde. Sein Musikerkollege Billy Joel brachte seine Trauer nun bei einem Konzert zum Ausdruck und widmete ihm rührende Worte.

Wie in einem YouTube-Video zu sehen ist, setzte sich Billy bei seinem Konzert am Freitag im Madison Square Garden in New York City ans Klavier, um Jeff musikalisch die Ehre zu erweisen. Er spielte dessen Song "People Get Ready", den er zusammen mit Rod Stewart (78) veröffentlicht hatte. "Er war der Musiker, den ich immer geliebt habe. Er war der Beste", erinnerte sich der Sänger an den verstorbenen Rocker.

Neben Billy hat sich auch Jeffs einstiger Weggefährte Tony Iommi (74) zu seinem Verlust geäußert. "Ich war völlig schockiert, als ich die traurige Nachricht von Jeff Becks Tod erhalten habe. Jeff war ein so netter Mensch und ein herausragender, ikonischer, genialer Gitarrist – es wird nie einen anderen Jeff Beck geben", erzählte er gegenüber The Sun.

Getty Images Jeff Beck, Rocker

Getty Images Billy Joel, Musiker

Getty Images Jeff Beck, Gitarrist

