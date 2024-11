Die Gitarren von Rocker Jeff Beck (†78) werden versteigert

Jeff Beck (✝78) zählte zu den begabtesten Rockgitarristen der Musikgeschichte. Nach seinem Tod im Januar 2023 werden die ikonischen Instrumente demnächst neue Besitzer finden. Laut Kurier soll die Gitarrensammlung bei einer Auktion am 22. Januar 2025 in dem Auktionshaus Christie's in London versteigert werden. Es wird aktuell mit Schätzwerten von bis zu 600.000 Euro gerechnet. Diesen Spitzenpreis dürften Interessenten voraussichtlich für die "Gibson Les Paul"-Gitarre in der "Oxblood"-Lackierung aus dem Jahr 1954 hinblättern. Dieses besondere Stück erwarb Jeff 1972 und setzte es unter anderem auf dem Cover seines Soloalbums "Blow by Blow" 1975 in Szene.

Seine langjährige Ehefrau und jetzige Witwe Sandra Beck hat die Entscheidung im Sinne des Musikers getroffen: "Es ist schwer, sie wegzugeben, aber ich weiß, dass Jeff das so gewollt hätte." Sie betonte, dass es intensive Überlegungen brauchte, bis der Entschluss gefasst wurde. Doch schlussendlich sei das Wichtigste, dass diese Instrumente "geteilt, geliebt und wieder gespielt werden."

Nicht nur seine Witwe gedenkt ihm mit dieser Geste liebevoll, sondern auch viele Stars nahmen nach seinem Ableben rührend Abschied. Zahlreiche Filmstars und namhafte Rock-Legenden versammelten sich im Rahmen der Beerdigung, um Jeff die letzte Ehre zu erweisen. Zu den anwesenden Gästen gehörten laut The Sun die Rolling Stones-Ikone Ronnie Wood (77), der "She's A Lady"-Interpret Tom Jones (84) und Eric Clapton (79). Außerdem kamen Tim Burton (66) und Johnny Depp (61) zu diesem Anlass nach London.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeff Beck spielt in der Perth Concert Hall in Australien, Januar 2009.

Anzeige Anzeige

MEGA / Varanasi Restaurant Jeff Beck und Johnny Depp in einem Restaurant in Birmingham

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige