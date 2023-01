Viele Stars trauern um die Gitarren-Legende Jeff Beck (†78)

Die Musikwelt muss einen großen Verlust ertragen. Vor wenigen Stunden wurde bekannt gegeben, dass der Gitarrist Jeff Beck (✝78) plötzlich an einer bakteriellen Meningitis verstorben ist. In der Musikszene wurde er vergöttert und zählt zu den besten Gitarristen aller Zeiten. Insgesamt acht Grammys gewann der Brite im Laufe seiner Karriere und arbeitete mit vielen anderen Musikern zusammen. Auch diese Promis trauern nun um Jeff.

Unter anderem widmete ihm Ozzy Osbourne (74) auf Twitter emotionale Worte: "Ich kann nicht ausdrücken, wie traurig ich bin, vom Tod von Jeff zu hören. [...] Es war eine solche Ehre, Jeff gekannt zu haben und eine unglaubliche Ehre, ihn auf meinem letzten Album spielen zu lassen." Auch Jeffs einstiger Bandkollege Jimmy Page nahm von der Legende Abschied. "Jeff konnte Musik aus dem Übernatürlichen kanalisieren. Seine Technik war einzigartig. Seine Vorstellungskraft war scheinbar grenzenlos", staunte er auf Instagram.

Auch mit Rod Stewart (78) stand mit Jeff schon gemeinsam auf der Bühne. Der Sänger teilte nun im Netz ein Foto der beiden und schrieb dazu: "Jeff Beck war auf einem anderen Planeten. Er nahm mich und Ronnie Wood in den späten 60er-Jahren in seiner Band, der Jeff Beck Group, mit in die USA und wir haben seitdem nicht mehr zurückgeblickt. Jeff, du warst der Größte, mein Mann. Ich danke dir für alles."

Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

Anzeige

Getty Images Jeff Beck und Jimmy Page bei einer Preisverleihung, 2009

Anzeige

Getty Images Rod Stewart im November 2022 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de