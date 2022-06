Johnny Depp (59) geht in Deutschland seiner Leidenschaft nach. Vergangene Woche gewann der Hollywoodstar den Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36). Nachdem Johnny damit eine große Last von den Schultern gefallen ist, kann er sich wieder voll und ganz auf seine Karriere konzentrieren. Das bedeutet für ihn aber nicht nur, wieder zu schauspielern. Im Moment widmet er sich eher seiner Begeisterung für die Musik – und diese Leidenschaft führt Johnny jetzt sogar nach Deutschland!

Wie das Musikmagazin Rolling Stone berichtet, wird Johnny im Juli für zwei Konzerte nach Deutschland kommen. Seit vergangener Woche spielt er mit dem Rockmusiker Jeff Beck (77) auf dessen Gigs in Großbritannien. Jetzt ist angekündigt worden, dass Fluch der Karibik-Star auch auf Jeffs Europatournee als "very special guest" performen wird. Im Rahmen dessen wird Johnny in München und Offenbach auftreten.

Der Golden Globe-Gewinner und die Gitarrenlegende kommen aber nicht ganz ohne Grund nach Europa: Ihr gemeinsames Album "18" erscheint am 15. Juli. Überhaupt genießt Johnny seine Zusammenarbeit mit dem Briten im Moment sehr. Erst kürzlich schwärmte er: "Es ist eine außerordentliche Ehre, mit Jeff zu spielen und Musik zu schreiben."

Anzeige

Getty Images Johnny Depp im Juli 2016

Anzeige

MEGA / Varanasi Restaurant Jeff Beck und Johnny Depp in einem Restaurant in Birmingham

Anzeige

Getty Images Johnny Depp im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de