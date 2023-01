Stalker-Problem: Fans brechen in David Garretts Zimmer ein

Als gefeierter Star hat man es nicht immer leicht. David Garrett (42) hat sich einen Namen in der Musikbranche gemacht. Bereits mit acht Jahren hatte der gebürtige Aachener seine ersten Auftritte mit seiner Geige. Mittlerweile hat er zahlreiche Alben aufgenommen und füllt regelmäßig große Hallen auf der ganzen Welt. Dass der Meisterfiedler eine gewaltige Fangemeinde hat, steht außer Frage. Manche von Davids Fans gehen jedoch einen gewaltigen Schritt zu weit!

In Barbara Schönebergers Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" berichtet der 42-Jährige von unangenehmen Erfahrungen mit seinen Fans, weil die seine Privatsphäre missachteten. Es sei vorgekommen, dass sich Leute beim Housekeeping des Hotels bewarben, in dem er wohnte. "Während ich auf der Bühne war, sind sie dann in mein Hotelzimmer gegangen und haben Fotos von meinen Sachen gemacht und sogar meinen Koffer geöffnet“, erzählt er der schockierten Moderatorin. Ein weiblicher Fan stehe zudem seit zwei Jahren regelmäßig mit dem Auto vor seinem Haus auf Mallorca oder dringe dort in seinen Garten ein.

Doch nicht bloß dieser Aspekt bringt durch Davids großen Ruhm so einige Schattenseiten mit sich. Wegen seiner Karriere entscheide der Musiker sich nämlich dagegen, Kinder zu bekommen. "Was hat das Kind von mir? Und ich von dem Kind? Ein Kind verdient Liebe und Fürsorglichkeit. Ich habe einfach als Künstler nicht genug Zeit dafür, ich bin an 240 Tagen im Jahr unterwegs", erklärte er in einem Interview mit Bunte.

Anzeige

Getty Images David Garrett bei "Die große Schlagerstrandparty 2022"

Anzeige

Getty Images David Garrett, Geiger

Anzeige

Getty Images David Garrett bei der Jose Carrera Gala in Leipzig, Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de