Nach wenigen Monaten Beziehung: Diana June ist verlobt!

Diana June will den nächsten Schritt wagen! Die Influencerin ist seit einigen Monaten wieder vergeben: Nach der Trennung von ihrem Gatten David datete die Blondine einen unbekannten Mann – der scheint die Mutter eines Sohnes mehr als glücklich zu machen. Zu Weihnachten hatte die Beauty zudem verraten, wie sehr ihr Liebster sich auch um ihr Kind kümmere. Ihr Freund ist allem Anschein nach der Mann fürs Leben – und hielt nun um Dianas Hand an!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Bloggerin jetzt mehrere Fotos mit ihrer Community. Auf einem Bild küsst sie ihren Schatz leidenschaftlich, auf einem anderen präsentiert sie stolz einen üppigen Klunker. "Ich kann die große Neuigkeit endlich mit der Welt teilen", schrieb Diana zu den Aufnahmen und versah ihr Posting zudem mit dem Hashtag "verlobt".

Der Heiratsantrag fand allem Anschein nach am Heiligabend statt – denn auf einem Foto, das Diana an Weihnachten gemeinsam mit ihrem Sohn zeigt, trägt sie bereits den dicken Klunker an ihrem Finger. Stars wie Paola Maria (29) oder Daniela Büchner (44) gratulierten dem Webstar bereits zur Verlobung.

Instagram / dianajune Diana June mit ihrem Verlobten im Dezember 2022

Instagram / dianajune Diana June, Influencerin

Instagram / dianajune Diana June mit ihrem Sohn Adrian

