Weihnachtsglück: Diana Junes Neuer ist Ersatzpapa für Adrian

Diana June genießt ihr Patchwork-Leben! Hinter der Influencerin liegen einige harte Jahre: Im Dezember 2018 war das Baby der Beauty kurz nach der Geburt verstorben. Mit ihrem Mann David bekam sie anschließend noch einen Sohn – doch ihre Ehe zerbrach im Frühjahr 2021. Inzwischen ist die Hamburgerin aber wieder vergeben. Ihr neuer Partner macht nicht nur Diana total glücklich: Für ihren Sohn Adrian ist er zudem ein echter Ersatzpapa!

In ihrer Instagram-Story teilte die Brünette einige Einblicke in ihr Weihnachtsfest. Auf einem Foto sieht man ihren Liebsten, der ihr Söhnchen auf dem Schoss hat und mit ihm kuschelt. "Daddy und Adrian", schrieb Diana dazu. Die Bloggerin erklärte weiter: "Ein Kind zu machen ist einfach, aber es zu lieben und großzuziehen ist entscheidend und das, was es braucht!"

In ihrem neuen Partner hat Diana offenbar ihre ganz große Liebe gefunden. Vor einigen Monaten hatte die Blondine den bisher noch unbekannten Mann sogar schon als ihren "Seelenverwandten" bezeichnet. Ihrem Schatz scheint es genau so zu gehen – er hatte die junge Mama mehrfach mit Rosen überhäuft.

Anzeige

Instagram / dianajune Diana June mit ihrem Sohn Adrian

Anzeige

Instagram / dianajune Diana Junes Partner mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / dianajune Diana June, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de