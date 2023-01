Serkan als Papa: Das denkt Samira Klampfl über ihren Partner

Samira Klampfl (29) kann sich auf Serkan Yavuz (29) verlassen. 2022 durften sich die beiden Bachelor in Paradise-Stars über ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen – die kleine Nova Skye Sya ist der ganze Stolz des Paares. Auch intime Einblicke ihres Familienalltags präsentieren die Eltern regelmäßig ihren Fans. In den vergangenen Monaten war Serkan des Öfteren in Reality-Formaten zu sehen, während die Vollzeit-Mama zu Hause blieb. Doch ist Samira mit der Rollenaufteilung zufrieden?

In einem Instagram Q&A wollten neugierige Fans der Beauty wissen, ob ihr Liebster sie bei den Elterntätigkeiten unterstütze. "Ich weiß, dass er alles gibt, was er kann. Und was er macht, macht er richtig gut", antwortete sie. Außerdem sei sie stolz, wie die beiden den Alltag als kleine Familie bewältigen. Samira stört jedoch ein wenig, dass sich ihr Partner beruflich weiterentwickelt, während sie mit der Kleinen beschäftigt ist. "Es gibt Momente, wo ich denke: 'Wow, er ist hier und dort und da...und ich?'", gab die Reality-TV-Bekanntheit offen zu.

Doch die stolzen Eltern haben eine ganz besondere Strategie, sich zu unterschiedlichen Zeiten um ihre Tochter zu kümmern. "Für mich startet der Tag immer vormittags so gegen zehn, elf Uhr – wir fahren eine neue Strategie: Serkan und ich, wir teilen uns nachts auf", verriet Samira. Demnach soll sie die Nachtschicht übernehmen, während Serkan Zeit mit der Kleinen am Morgen verbringt.

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit Serkan Yavuz und ihrer gemeinsamen Tochter

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl, Serkan Yavuz und Nova Skye Sya, Dezember 2022

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova Skye Sya

