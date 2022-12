Wegen Baby: Samira Klampfl und Serkan Yavuz schlafen separat

Serkan Yavuz (29) und Samira Klampfl (29) geben ein ehrliches Eltern-Update. Die beiden Reality-TV-Stars haben sich bei Bachelor in Paradise ineinander verliebt – und wenig später ihr erstes gemeinsames Kind bekommen: Die kleine Nova ist ihr ganzer Stolz. Ihre Fans bekommen seither offene Einblicke in ihren Familienalltag. So teilten sie auch diesen polarisierenden Schritt mit ihrer Community: Serkan und Samira schlafen derzeit getrennt!

In ihrer Instagram-Story erklärte die Mama jetzt ihr System: "Für mich startet der Tag immer vormittags so gegen zehn, elf Uhr – wir fahren eine neue Strategie: Serkan und ich, wir teilen uns nachts auf." Weiter führte Samira aus: "Er kann hier auf der Couch bis um sechs Uhr morgens seelenruhig schlafen. In der Zeit bin ich mit der Kleinen oben und werde natürlich 7.000 Mal unterbrochen – und dann wechseln wir uns ab. Er nimmt sie, sodass ich dann noch in Ruhe Kraft tanken kann."

Auch Serkan äußerte sich zu der neuen Strategie: "Wir sind jetzt im Club der getrennt schlafenden Eltern!", witzelte er. Als er selbst noch kinderlos war, habe er nicht verstanden, wie Eltern separate Betten haben können. Doch jetzt ist er nahezu begeistert: "Es hat auf jeden Fall gezeigt, dass wir produktiver sind und bessere Laune haben", freut sich der Influencer.

