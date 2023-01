Zum Jahrestag: MGK steckt Megan Fox Verlobungsring an Finger

Machine Gun Kelly (32) und Megan Fox (36) haben etwas zu feiern! Vor einem Jahr stellte der Musiker seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Im Netz teilte das Paar einen Clip des intimen Momentes, in welchem der Blondschopf vor der Schauspielerin auf die Knie ging und einen Ring zückte. Anlässlich ihres ersten Jahrestages zur Verlobung meldete sich der Künstler nun zu Wort – und ermöglichte seinen Fans einen genauen Blick auf Megans Ring!

In seiner Instagram-Story teilte der 32-Jährige ein Video, in welchem er seiner Verlobten den teuren Ring an den Finger steckt. "Vor einem Jahr unter einem Banyan-Baum", betitelte er den Clip. Damit verwies der Rocker auf den besonderen Ort, an dem er auf die Knie ging. Der Ring der Beauty besteht aus zwei Steinen, einem Smaragdstein und einem Diamanten, welche MGK sogar selbst designete. Megan äußerte sich bis jetzt jedoch noch nicht zu ihrem besonderen Anlass.

In ihrem Verlobungsclip erzählte die Transformers-Darstellerin über ein Ritual, das sie mit ihrem Liebsten zuvor absolvierte. "Wir haben das Blut des anderen getrunken", gab sie damals zu. Der Ort des Geschehens war laut Megan derselbe, an dem sie im Juni 2020 "um Magie gebeten" hatten.

Instagram / machinegunkelly Verlobungsring von Megan Fox

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei der "Taurus"-Premiere auf dem Tribeca Festival im Juni 2022

Instagram / meganfox Machine Gun Kelly und Megan Fox bei ihrer Verlobung

