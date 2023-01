Auf ein letztes Mal: Alle Infos zur finalen DSDS-Staffel!

Deutschland sucht den Superstar geht in die letzte Runde! Die TV-Sendung, die im Jahr 2002 erstmals angelaufen ist, wird nach der diesjährigen Staffel abgesetzt. Zum großen Abschluss packt RTL nochmals richtig aus, um dem Zuschauer eine möglichst unterhaltsame Show zu bieten. So wird das Jury-Pult mit vier absoluten Musik-Größen besetzt und der Auslands-Recall findet in traumhafter Kulisse statt. Hier sind die wichtigsten Infos zur finalen DSDS-Staffel zusammengefasst!

Ohne ihn geht es wohl nicht: Pop-Titan Dieter Bohlen (68) kehrt in die Jury zurück, nachdem dieser im vergangenen Jahr von Florian Silbereisen (41) ersetzt wurde. Gemeinsam mit Pietro Lombardi (30), Katja Krasavice (26) und Leony komplettiert er das Vierer-Gespann, wie RTL berichtet. Starten wird die Staffel am 14. Januar um 20:15 Uhr, bis zum 18. Februar finden dann die Castings statt. Nach den Auslands-Recalls beginnen am 8. April die Live-Shows und das große Finale macht am 22. April den Abschluss. Die Moderation übernimmt Laura Wontorra (33).

Die Gesangstalente der Abschluss-Staffel dürfen sich auf viel Sonne freuen, denn nach den Castings geht es dieses Jahr auf direktem Wege nach Mallorca. Und damit hat es sich nicht ausgesonnt, denn im Anschluss fliegen die Teilnehmer an einen weiteren Urlaubsort – welcher das ist, hält der Sender bisher noch geheim. In den vergangenen Staffeln fand der Auslands-Recall von DSDS bereits auf den Malediven oder auch in Apulien statt.

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi bei DSDS

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei DSDS

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Kandidaten im Auslands-Recall 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de