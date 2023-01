Dschungel: Martin Semmelrogge bettelt in Brief um Einreise!

Wie ist der neueste Stand bei Martin Semmelrogge (67)? Eigentlich sollte der TV-Star in das diesjährige Dschungelcamp einziehen. Während sich die anderen Kandidaten bereits Anfang Januar auf den Weg nach Australien machten, stieg er hingegen nicht in den Flieger. Doch warum genau flog er nicht? Bisher ist die Verwirrung immer noch groß. Doch fest steht: Martin will unbedingt in den Dschungel – und tut dafür alles!

Bild berichtet nun, dass Martin alles Mögliche versuche, um doch noch nach Australien einreisen zu dürfen. Doch warum wird ihm das aktuell noch verwehrt? Laut RTL verzögere sich seine Anreise aus produktionstechnischen Gründen – ein möglicher Grund könnte sein, dass Martin mehrfach vorbestraft ist und die Behörden ihn deswegen nicht ins Land lassen wollen. Um sie aber dennoch umzustimmen, soll der 67-Jährige einen Bettelbrief geschrieben haben, in dem er Reue zeigt.

Ob Martin letztlich doch noch in den Dschungel einziehen darf? Das wird sich höchstwahrscheinlich erst kurz vor Beginn der neuen Dschungelcamp-Staffel zeigen. RTL will heute Abend kurz vor der ersten Folge die Verwirrung um Martin ein für alle Mal aufklären.

Action Press / azee Martin Semmelrogge im April 2022

Steffi Adam / Future Image Martin Semmelrogge im Jahr 2020

RTL Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

