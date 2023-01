Zieht er ins Dschungelcamp? Verwirrung um Martin Semmelrogge

Wird Martin Semmelrogge (67) am Dschungelcamp teilnehmen? Bereits seit Tagen herrscht große Verwirrung. Während Anfang Januar die anderen Kandidaten bereits nach Australien gereist waren, befand sich der TV-Star noch in Deutschland. Wenige Tage später machte aber auch er sich auf den Weg. Doch die Verkündung von Djamila Rowe (55) als neue Kandidatin sorgte nun erneut für Verwirrung. Zieht Martin nun ins Dschungelcamp oder etwa doch nicht?

Wie es um den Einzug des "Das Boot"-Darstellers steht, ist bislang noch unklar. So könnte es sich bei Djamila um einen Ersatz für den Filmstar handeln oder um eine zusätzliche Kandidatin. Was genau der Fall ist, werden die Fans schon bald erfahren. RTL kündigte nun an, am Freitag, den 13. Januar Licht ins Dunkel zu bringen – und das live vor dem Start der ersten Folge des Dschungelcamps.

Ob Ersatz oder nicht, die 55-Jährige freut sich über ihre überraschende Teilnahme. "Ich kämpfe seit zehn Jahren dafür, bei diesem Format dabei zu sein", betonte der Reality-TV-Star gegenüber RTL. Für die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin geht mit ihrem Einzug ein großer Traum in Erfüllung.

Anzeige

Instagram / julianfmstoeckel Martin Semmelrogge mit seiner Begleitung im Flieger

Anzeige

Action Press / AEDT / SplashNews.com Marti Semmelrogge, Schauspieler

Anzeige

RTL Djamila Rowe, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de