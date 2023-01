Dschungel-Wirrwarr: Zieht Martin Semmelrogge nun ins Camp?

Ist Martin Semmelrogge (67) nun endlich im australischen Busch angekommen? Die Dschungelcamp-Teilnahme des Schauspielers hatte in den vergangenen Wochen für Aufsehen gesorgt. Der Grund? Der TV-Star konnte offenbar nicht wie die anderen Kandidaten nach Australien fliegen. Der Sender RTL betonte allerdings noch, dass sich seine Einreise nur aus produktionstechnischen Gründen verzögere. Nun bringen Sonja Zietlow (54) und Jan Köppen (39) endlich Licht ins Dunkel: Wird Martin nun überhaupt noch ins Camp einziehen?

Nein! In der Auftaktfolge äußerte sich das Moderatoren-Duo nun endlich zur Teilnahme des 67-Jährigen. "Der hängt tatsächlich noch in Doha fest. Die australischen Behörden lassen den einfach nicht einreisen – vielleicht die ein oder andere Vorstrafe zu viel", berichtete Jan Köppen. Wer für ihn als Ersatzkandidaten ins Camp einziehen wird, wurde bisher nicht offiziell kommuniziert. Vermutlich ist so aber Djamila Rowe (55) an ihren Platz im Camp gekommen.

Wie Bild zuletzt berichtet hatte, soll Martin alles daran setzen, doch noch an der neuen Dschungel-Staffel teilnehmen zu dürfen. Laut Informationen des Magazins soll der "Aus heiterem Himmel"-Darsteller zuletzt sogar noch einen Brief geschrieben haben, in dem er um seine Einreise gebettelt habe. Semmelrogge wurde wegen Drogenmissbrauchs, Alkohol am Steuer und Fahrerflucht mehrfach zu Haftstrafen verurteilt.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Action Press / AEDT / SplashNews.com Marti Semmelrogge, Schauspieler

Action Press / azee Martin Semmelrogge im April 2022

Steffi Adam / Future Image Martin Semmelrogge im Jahr 2020

