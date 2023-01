Mit aufgeknöpftem Hemd: Chrissy Teigen zu Besuch beim Doc

Chrissy Teigen (37) zeigt gern, was sie bei sich trägt! Das Model erwartet derzeit mit Ehemann John Legend (44) sein drittes Kind. Das Paar ist bereits Eltern einer sechsjährigen Tochter namens Luna und des vierjährigen Miles'. Weil die Beauty sich offensichtlich in der Endphase ihrer Schwangerschaft befindet, wird seit geraumer Zeit immer wieder heiß darüber spekuliert, wann das Baby endlich da ist. Jetzt müssen sich Fans erneut in Geduld üben, denn: Chrissy wurde jetzt gesichtet – und zwar nach wie vor mit XXL-Bauch!

Die Schwangere wurde jetzt von Paparazzi in Los Angeles abgelichtet. Anscheinend war sie in dem Moment auf dem Heimweg von einem Arzttermin. Auf den Aufnahmen, die Just Jared vorliegen, läuft die Brünette lässig ein paar Treppenstufen hinunter. Sie trägt ein aufgeknöpftes blau-weißes Hemd, sodass ihr Babybauch in voller Pracht zu sehen ist. Zu dem Hemd hat sie eine schwarze Leggings sowie Schlappen kombiniert. Die Haare hat die TV-Persönlichkeit zu einem Pferdeschwanz gebunden.

Nur einen Tag zuvor hatte Chrissy bei ihrer Community auf Twitter nach Rat gesucht. Sie fragte, bezogen auf das Haarwachstum in ihrem Intimbereich: "Ich weiß, dass es in der Schwangerschaft definitiv schmerzhafter ist, aber ist das Wachsen da unten in der Schwangerschaft ein kleines bisschen schlimmer oder viel viel schlimmer?" Ein Fan antwortete, dass Schwangere sich da unten nur trimmen sollten, worauf die Zweifachmama reagierte mit: "Ich kann es nicht sehen."

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Die Hochschwangere Chrissy Teigen und ihr Sohn im Urlaub

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, John Legends Frau

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de