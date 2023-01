Wo bleibt das Baby? Chrissy Teigen ist immer noch schwanger

Wann kommt wohl endlich das Baby? Im August vergangenen Jahres machten Chrissy Teigen (37) und John Legend (44) öffentlich, dass sie ein weiteres Kind erwarten. Sie teilen bereits ihre Kinder Miles und Luna. Nun befindet sich das Model auch schon in den Endzügen seiner Schwangerschaft und es könnte jeden Moment so weit sein. Aber jetzt stellte Chrissy klar: Sie ist immer noch schwanger!

Auf Instagram teilte die 37-Jährige ein paar Schnappschüsse von dem Sonntagsausflug mit ihrer Familie. Chrissy und der Sänger besuchten mit den Kids nämlich einen Dinosaurierpark! "Ich habe das Haus verlassen, nur um mit Dinosauriern zu spielen", schrieb die Beauty zu den niedlichen Pics – doch wollte auch direkt alle Gerüchte, dass ihr Kind womöglich schon auf der Welt sei, direkt aus dem Weg räumen: "Und ja, ich bin immer noch schwanger", fügte sie dem Post hinzu.

Offenbar bekommt Chrissy in letzter Zeit ziemlich oft Nachrichten zu ihrer Schwangerschaft. Erst kürzlich teilte sie einen ähnlichen Beitrag und wehrte sich gegen die Gerüchte. "'Oh mein Gott, ich habe das Gefühl, sie wäre schon ewig schwanger' – Was denkst du, wie ich mich fühle? Danke", schrieb sie genervt.

APEX / MEGA Chrissy Teigen und John Legend

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrem Sohn und John Legend im Dino-Park

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrer Tochter Luna

