Nach Babyneuigkeiten: Jan Leyk postet erstes Ultraschallbild

Jan Leyk (38) gibt erste Einblicke in die Schwangerschaft seiner Partnerin. Im vergangenen August hatte der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat die freudige Nachricht bekannt gegeben, dass er um die Hand seiner Freundin Franzi angehalten hat. Am Donnerstag verkündete er dann überraschend, dass das Paar zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Nun teilt Jan auch das erste Ultraschallbild des neuen Familienzuwachses.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 38-Jährige nun ein Foto, auf dem seine Liebste ein Ultraschallfoto in die Kamera hält. Auf dem Schnappschuss ist zu erkennen, dass die Aufnahme des Babys vom 12. Januar stammt. Augenscheinlich steckt Franzis Schwangerschaft allerdings noch in den Kinderschuhen, denn ihr Nachwuchs ist auf dem Foto noch winzig klein. "Treffer versenkt", kommentierte Jan seinen Post humorvoll und verwendete zudem das Hashtag #Dad. In den Kommentaren gratulierten viele Follower und auch einige Promis dem Webstar zu seinem Vaterglück. So freute Felix van Deventer (26) sich beispielsweise: "Endlich ist es offiziell, Bruderherz! Absolut nur das Beste für euch".

Offenbar freut sich der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darsteller auch schon sehr auf den neuen Lebensabschnitt. So schwärmte er in einem Livestream: "Mir geht es sehr gut damit, bin glücklich, aufgeregt, überfordert, aber auch bereit, mich der Verantwortung zu stellen". Auch Franzi scheint im Moment überglücklich zu sein. "Ist schon krass, was man da so miterlebt. Ist ja schon eine sehr spannende Phase in meinem Leben", versicherte sie.

Instagram / leykenda Jan Leyk und Franzi im Oktober 2022

Instagram / leykenda Ultraschallbild von Jan Leyks Nachwuchs, 2023

Instagram / leykenda Jan Leyk und seine Partnerin Franzi im September 2022

