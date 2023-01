Im Livestream verkündet: Jan Leyk und Verlobte erwarten Baby

Jan Leyk (38) macht eine überraschende Verkündung. Auf seinem Social-Media-Account hält der Realitystar seine Fans stets über sein Leben auf dem Laufenden. So verkündete er im August 2022 beispielsweise, dass er sich mit seiner Freundin verlobt hat. Nun scheint das Paar auch den nächsten gemeinsamen Schritt in seiner Beziehung gegangen zu sein: Jan verriet jetzt überglücklich, dass er Papa wird.

Das gab der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller nun in seinem Livestream auf der Internetplattform Twitch bekannt. So antwortete der 38-Jährige beispielsweise auf die Frage eines Fans, ob er bald wirklich zum ersten Mal Nachwuchs erwartet: "Hm, wenn Franzi nicht die Schere gemacht hat für einen Arbeitskollegen, dann sollte ich derjenige sein", scherzte er. Zudem feixte der Webstar, dass er sich schlichtweg "Franzis Spermawunsch" gefügt habe.

Auch wenn sich Jan in der Liveübertragung einige Witze zu seinem Vaterglück nicht verkneifen kann, scheint er sich schon sehr auf den neuen Lebensabschnitt zu freuen. So schwärmte er beispielsweise: "Mir geht es sehr gut damit, bin glücklich, aufgeregt, überfordert, aber auch bereit, mich der Verantwortung zu stellen!" Mit seiner Vorfreude auf den neuen Familienzuwachs scheint er zudem nicht allein zu sein. Seine Freundin schwärmte in der Übertragung ebenfalls: "Ist schon krass, was man da so miterlebt. Ist ja schon eine sehr spannende Phase in meinem Leben."

