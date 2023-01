Nach plötzlichem Tod: Fans trauern um Lisa Marie Presley!

Jetzt trauern die Fans um Lisa Marie Presley (✝54)! Seit wenigen Stunden ist es traurige Gewissheit: Am Donnerstag wurde die Tochter der Rock-N-Roll-Legende Elvis Presley (✝42) aufgrund ihres Zustandes in ein Krankenhaus eingeliefert. Doch nun wurde bestätigt, dass die Bekanntheit im Alter von 54 Jahren verstorben ist, nachdem sie einen Herzstillstand erlitten hatte. Im Netz widmen die Fans der Musikerin liebe Worte!

"Mein Herz zerbricht", schreibt ein Fan unter einem Bild auf Instagram, welches Priscilla vor wenigen Stunden teilte. "Mein Beileid an dich und deine gesamte Familie", kommentiert ein weiterer Follower. Zahlreiche User drücken ihre Trauer auch mit Emojis von zerbrochenen Herzen und weinenden Gesichtern aus. Einige Personen gedenken der Künstlerin mit vielen Erinnerungen, die sie mit der Musik der Sängerin und Elvis haben. So erzählt ein Fan, dass sie mit der Musik des Sängers und der seiner Tochter aufgewachsen sei.

Vor ihrem Tod bestätigte Priscilla, dass Lisa Marie in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Zu einem Bild mit ihrer Tochter schrieb sie: "Sie wird bestens versorgt. Bitte schließt sie und unsere Familie in eure Gebete ein. Wir spüren die Gebete aus der ganzen Welt. Wir bitten jedoch um Privatsphäre in dieser Zeit."

Getty Images Lisa Marie Presley im Januar 2023

Getty Images Lisa Marie Presley im Mai 2015 in Hollywood

Getty Images Priscilla Presley und Lisa Marie Presley, September 2013

