Nach vier Jahren: René Casselly und Quincy sind getrennt

Liebes-Aus bei René Casselly (26) und seiner Quincy! Obwohl die beiden bereits seit vier Jahren gemeinsam durchs Leben gingen, machte der Let's Dance-Star erst im Mai vergangenen Jahres seine Beziehung zu der Akrobatin öffentlich. So plante das Traumpaar noch in diesem Jahr einen gemeinsamen Auftritt beim Zirkusfestival in Monaco. Doch nun ist alles vorbei: Gegenüber RTL sollen die beiden das Ende ihrer Beziehung bestätigt haben. Zu näheren Details zum Liebes-Aus wollen sich die beiden nicht äußern – die Trennung soll aber einvernehmlich gewesen sein. Und obwohl René und Quincy von nun an wieder getrennte Wege gehen, sollen die zwei trotz allem wie geplant gemeinsam auftreten.

