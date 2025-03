"Let's Dance"-Stars René Casselly und Kathrin planen Tour

Kathrin Menzinger (36) und René Casselly (28), das Siegerpaar der Let's Dance-Staffel 2022, haben große Pläne für die Zukunft. Die Tänzerin und der Zirkusartist arbeiten derzeit an einer völlig neuen Show, die sie selbst auf die Beine stellen möchten. "Wir möchten gerne selber eine Show machen, selber auf Tour gehen", verrät René in einem Interview mit RTL. Auf Social Media gewähren die beiden regelmäßig Einblicke in ihre aufwendigen Trainings – inklusive neuer Tänze und spektakulärer Hebefiguren. Doch ganz reibungslos läuft das nicht immer, wie ein kürzlich veröffentlichtes Video zeigt.

Schon bei "Let's Dance" waren Kathrin und René für ihre risikoreichen Choreografien und kühnen Moves bekannt, die das Publikum in Erstaunen versetzten. Diese Leidenschaft für außergewöhnliche Performances prägt auch das aktuelle Projekt. Allerdings ist dieses Engagement nicht nur mit Spaß, sondern auch mit körperlichen Anstrengungen und der einen oder anderen Panne verbunden. Während eines Trainingsposts auf Instagram macht sich Kathrins Mutter Sorgen um die Sicherheit ihrer Tochter und kommentiert: "Da kann ich gar nicht zuschauen. Ich hab doch nur eine Tochter…" Ihre Tochter beruhigt sie allerdings schnell und betont, dass sie bei René in guten Händen sei.

Kathrin ist bereits seit Jahren ein gefeierter Star auf dem Tanzparkett. Seit ihrem Einstieg bei "Let's Dance" im Jahr 2015 hat sie sich sowohl mit ihrem tänzerischen Talent als auch mit ihrer mitreißenden Ausstrahlung einen Namen gemacht. René hingegen beeindruckte die Zuschauer mit seiner einzigartigen Kombination aus Akrobatik und Tanz. Der gebürtige Zirkusartist kommt aus einer traditionsreichen Familie und wuchs in der Manege auf. Diese besondere Verbindung und ihre gemeinsame Liebe zur Bühne könnten das perfekte Fundament für die geplante Tour sein, auf die Fans von beiden schon jetzt gespannt warten dürften.

Getty Images René Casselly mit Kathrin Menzinger, "Let's Dance" 2023

Getty Images René Casselly und Kathrin Menzinger, "Let's Dance" 2022

