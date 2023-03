„Let's Dance“-Gewinner René träumt von seinem eigenem Zirkus

René Casselly (26) hat genaue Pläne für seine Zukunft! Der Zirkus-Artist war Fans bereits 2017 durch seine Teilnahme bei Ninja Warrior Germany bekannt. 2021 hatte er die Show sogar als erster Sieger verlassen. Im vergangenen Jahr nahm er gemeinsam mit Profi-Tänzerin Kathrin Menzinger (34) an der 16. Staffel der Tanzshow "Let's Dance" teil – wo er ebenfalls den Sieg holte! Doch René weiß, was er in Zukunft beruflich machen möchte!

René möchte irgendwann seinen eigenen Zirkus haben! "Direktor spielen. Sehen, was die Künstler auf die Bühne zaubern. Alles aus einer anderen Perspektive anschauen. Das wäre auch ein Traum oder Ziel für die Zukunft", träumte er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Vorher möchte er jedoch noch lange Zeit als Zirkus-Artist aktiv sein.

Und auch damit ist René ziemlich erfolgreich! Im Januar erhielt der Sportler gemeinsam mit seiner Schwester Merrylu und seiner Ex-Freundin Quincy Azzario den Preis "Goldener Clown". Damit wurden sie beim "Internationalen Zirkusfestival von Monte-Carlo" mit dem wohl wichtigsten Preis der Zirkus-Szene ausgezeichnet.

Getty Images Rene Casselly mit Kathrin Menzinger, "Let's Dance" 2023

Getty Images Rene Casselly, RTL-Turmspringen 2023

Getty Images Rene Casselly mit Quincy Azzario und Merrylu, Internationales Zirkusfestival von Monte-Carlo

