Wie vertreibt sich Dschungelbegleitung Nathalie die Zeit?

Bei Nathalie Gaus und Tim Mathé ist Luxus angesagt! Die Ex-Sommerhaus-Teilnehmerin und der Friseur lassen es sich in Australien offensichtlich gut gehen. Die beiden sind als Begleiter von zwei Dschungelcampern auf die andere Seite der Weltkugel gereist: Die Beauty ist die moralische Stütze ihres Freundes Cosimo Citiolo (41), Tim steht seiner guten Freundin Claudia Effenberg (57) zur Seite. Während ihre Lieben bereits auf dem Weg in den Dschungel sind, wissen sich Tim und Nathalie ihre Zeit gut zu vertreiben!

Via Instagram gewährte die gelernte Kosmetikerin ihren Fans Einblicke in ihren Hotelaufenthalt – den sie in bester Gesellschaft zu verbringen scheint. Gemeinsam mit Tim machte es sich Nathalie auf dem Balkon gemütlich und genoss die Sonnenstrahlen und die hohen Temperaturen mit einem Gläschen Champagner. Während Cosimo und Claudia in den nächsten Wochen auf Komfort und Co. verzichten müssen, haben diese beiden definitiv ihren Spaß!

Nathalie scheint sich auch ohne ihren Freund gut zu amüsieren, nichtsdestotrotz fehle ihr Cosimo bereits. "Ich vermisse ihn jetzt schon, ehrlich gesagt, aber ich weiß, er wird es gut meistern", verriet sie ihren Fans in ihrer Instagram-Story.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

Instagram / claudiaeffenberg Tim Mathé mit Claudia Effenberg, 2023

Anzeige

Instagram / timmathe Tim Mathé, Dschungelbegleitung von Claudia Effenberg

Anzeige

Instagram / nathalie_gaus Cosimo Citiolo mit seiner Freundin Nathalie

Anzeige

Wie findet ihr es, dass sich Nathalie und Tim so gut verstehen? Ich finde das toll! Ich habe nicht damit gerechnet... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de