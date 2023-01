Hot! Brad Pitt mit blonden Strähnchen bei den Golden Globes

Er hat es also immer noch drauf! Brad Pitt (59) zog bei den Golden Globes mit seinem zeitlos heißem Look die Blicke auf sich. Bei dem Event in Los Angeles glänzte der Schauspieler nicht nur mit der Nominierung für seine Rolle in dem Comedy-Drama "Babylon" , sondern auch mit einem coolen neuen Haarschnitt: Brads längere Mähne musste einem frischen Kurzhaarschnitt mit blonden Strähnchen weichen!

Mit Regisseur-Legende Quentin Tarantino (59) ließ der Star sich auf einem Foto ablichten. Der Schnappschuss, welcher US Weekly vorliegt, zeigt den Hollywood-Hottie, wie er neben Quentin in die Kamera strahlt. Hier kann man einen guten Blick auf seine kurzen goldenen Strähnchen erhaschen, die er lässig nach oben stylte und damit an seine Erfolgsrolle im Kult-Film "Fight Club" erinnerte. Sein cooles Outfit präsentierte der 59-Jährige aber leider nicht auf dem roten Teppich der Preisverleihung.

Brad überzeugte in einem schicken glänzenden Anzug. Zu dem schwarzen Zweiteiler kombinierte er eine elegante Seiden-Fliege. Das weiße Hemd machte den klassischen Look des zweifachen Oscar-Gewinners schließlich perfekt. Nur seine angebliche neue Freundin, die Schmuckdesignerin Ines de Ramon, fehlte an seiner Seite. Sie war auf der Veranstaltung nicht mit dabei.

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Getty Images Brad Pitt bei der "Ad Astra"-Premiere in L.A. im September 2019

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

