"Im Sinne der Mama": Felix Neureuther erfüllt Rosis Wunsch

Felix Neureuther (38) erfüllt einen TV-Wunsch seiner verstorbenen Mutter Rosi Mittermaier (✝72). Vor wenigen Tagen starb die erfolgreiche Skirennläuferin im Kreise ihrer Liebsten. Die Sportlerin soll den Kampf gegen ihre Krebserkrankung verloren haben. Dass die einstige Olympia-Siegerin an der Krankheit litt, war zuvor gar nicht öffentlich bekannt gewesen. Ihr Sohn zollte der Verstorbenen jetzt Tribut – und erfüllte einen großen Wunsch von Rosi: Für seine Mutter reiste Felix jetzt in das Schweizer Dorf Wengen!

Während des diesjährigen Weltcups in Wengen verriet der Ex-Skistar gegenüber ARD, dass es Rosis Wunsch war, dass er als TV-Experte ans Lauberhorn reist: "Felix, fahre nach Wengen. Genieße es, hier in dieser tollen Kulisse zu sein", soll seiner Mutter gesagt haben. Wengen sei ein "ganz spezieller Ort für uns als Familie", erklärte Felix zudem: Sowohl er als auch ein Vater Christian Neureuther (73) haben dort den Slalom jeweils zweimal gewonnen. "Hier wird seriöser Sport betrieben, hier ist nicht dieses Halligalli wie an anderen Orten. Deswegen ist es gut, hier zu sein – und auch absolut im Sinne der Mama", stellte der 38-Jährige fest.

Dennoch räumte Felix ein, dass es aktuell für seine Familie eine schwere Zeit sei – es müsse aber "auch bei uns zu Hause ein Stück weit Normalität einkehren. Das ist ganz wichtig für unseren Prozess in der tiefen Trauer."

Action Press / Jens Krick / Future Image Rosi Mittermaier bei der Aufzeichnung der WDR-Talkshow "Kölner Treff" im März 2017

Getty Images Christian Neureuther, Felix Neureuther und Rosi Mittermaier bei einer Gala im Oktober 2016

Getty Images Felix Neureuther, Sportler

