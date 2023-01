Nach Dschungelcamp-Start: Danni Büchner disst Gigi Birofio!

Danni Büchner (44) kannte offenbar nicht jeden Dschungelcamp-Kandidaten! Am Freitag war es endlich so weit: Die erste Folge der 16. Staffel von "Ich bin ein Star –Holt mich hier raus" flimmerte über die TV-Bildschirme. In der ersten Episode ging es direkt zur Sache: Tessa Bergmeier (33) legte sich gleich mit vier ihrer Mitstreiter an! Auch Ex-Camperin Danni verfolgt die neue Season natürlich: Doch ein Teilnehmer war der Goodbye Deutschland-Bekanntheit überhaupt kein Begriff: Sie musste Gigi Birofio erst mal googeln!

Bei "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" nahm die 44-Jährige den diesjährigen Cast nun genau unter die Lupe. "Bei Gigi dachte ich wirklich, er wäre ein Zuschauerkandidat! Sorry Leute, ich kannte ihn nicht", gab Danni ehrlich zu. Olivia Jones (53) schien das überhaupt nicht glauben zu können – immerhin war der Italiener bereits in einigen Reality-TV-Shows dabei. "Ich gucke doch keine Bumsformate", führte die TV-Auswanderin weiter aus.

Doch auch an der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin Tessa ließ Danni kein gutes Haar. Mit ihr persönlich würde sie nämlich überhaupt nicht klarkommen. "Also, Tessa und ich, das wäre nichts für mich, Leute", meinte die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin und betonte dabei: "Die geht mir jetzt schon auf den Zeiger."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Thorsten Legat, Danni Büchner und Filip Pavlovic im Januar 2023

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Gigi Birofio im Dschungelcamp

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de