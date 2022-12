Null Sterne in Dschungelprüfung? Tessa Bergmeier wär's egal!

Tessa Bergmeier (33) sieht ihre Pleite in den Dschungelprüfungen schon kommen – kümmert sich aber kein bisschen darum! Ab dem 13. Januar ist es wieder so weit und das Kult-Reality-TV-Format geht in eine neue Runde und auch die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin stellt sich dem Abenteuer. Schon bei Kampf der Realitystars warb die zweifache Mutter für Veganismus und wird das auch im australischen Busch wiederholen. Bei Essensprüfungen wird Tessa somit womöglich kaum bis gar keine Sterne holen – worauf sie aber pfeift!

Im Interview mit RTL plauderte die 33-Jährige über ihre Teilnahme und vor allem die Challenges. Anfragen habe sie schon mehrmals erhalten, jedoch stets abgelehnt. Immerhin würde sie als überzeugte Veganerin keine Tiere essen und Tessa dachte stets, sie hätte deshalb im Dschungel nichts verloren. "Jetzt ist es für mich in Ordnung und ich fühle mich reif genug, keine Sterne mit ins Camp zu bringen, wenn ich etwas nicht essen möchte, auch wenn andere etwas dagegen haben könnten", betonte sie nun aber.

Dass die Zuschauer ausgerechnet sie bei bestimmten Dschungelprüfungen wählen werden und sich Unterhaltung erhoffen, ahnt Tessa bereits. "Aber es ist nicht spannend, wenn ich ganz sicher keine Tiere essen werde und wenn die Camper mich dafür anpflaumen, kann ich darüber aufklären und erzählen, warum ich das nicht tue", meinte das Model.

Anzeige

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

RTL Tessa Bergmeier, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

Anzeige

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de