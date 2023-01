Nanu? Hier serviert Ben Affleck Kaffee in einem Donut-Laden

Was ist denn hier los? Normalerweise kennen die Fans den Oscar-Preisträger Ben Affleck (50) von der Kinoleinwand oder dem roten Teppich. Der Schauspieler, der durch seine Ehe mit Jennifer Lopez (53) zu den hochkarätigsten Paaren in Hollywood zählt, scheint beruflich und privat immer recht viel unterwegs zu sein. Am Dienstag wurde er in Boston in einem ungewöhnlichen Outfit gesichtet. Ben gab in einer Dunkin'-Donuts-Filiale Kaffee aus!

Ein Foto des Regisseurs macht gerade die Runde und sorgt für viel Unterhaltung: Auf dem Bild guckt Ben doch tatsächlich aus dem Drive-Through eines Dunkin'-Donuts-Shops. Mit einem Kaffee in der Hand bedient er einen glücklichen Fan. Hat der gebürtige Kalifornier etwa einen neuen Job? Kann man wohl so sagen: Der Schauspieler dreht nämlich laut Medienberichten einen Werbespot für das Unternehmen. Er gilt als großer Fan der kultigen Kette und wurde in den vergangenen Wochen regelmäßig mit einem Iced Latte ebendieser gesehen.

Doch damit nicht genug: Bens Kundin ist niemand Geringeres als seine Frau J.Lo! In einem weißen Mantel und dazu passendem Rollkragenpullover gibt Jennifer die Bestellung bei ihrem Liebsten auf. Es wird gemunkelt, dass es sich bei dem Werbefilm um ein Projekt für den Super Bowl handelt.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Oktober 2022

KCS Presse / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juli 2022

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

