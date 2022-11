Jennifer Lopez verrät: Ben Affleck ist ihr größter Fan

Jennifer Lopez (53) hat einen besonderen Fan. Die Beauty ist nicht nur erfolgreiche Schauspielerin, sondern auch eine talentierte Sängerin. Nachdem es seit 2014 musikalisch stiller um sie geworden ist, kündigte die "All I Have"-Interpretin vor drei Tagen ihr neues Studioalbum an. Damit sorgte sie nicht nur bei ihrer Community für große Begeisterung: Auch Ben Affleck (50) wird sich über die neuen Lieder gefreut haben, denn er ist J.Los Supporter Nummer eins.

Das verriet die 53-Jährige im Interview mit Apple Music. Laut Jennifer soll Ben bei ihr gewesen sein, als sie die neuen Songs schrieb – sie habe ihren Liebsten auch nach seiner Meinung gefragt: "'Das habe ich heute geschrieben. Was hältst du davon?' So ging es zwei Jahre lang immer wieder, während wir zusammen waren, zweieinhalb Jahre, die wir zusammen waren." Jennifer könne sich auf den 50-Jährigen verlassen: "Er ist mein größter Fan, was großartig ist, und mein Unterstützer."

In Ben scheint Jennifer den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Gegenüber Apple Music verriet sie, dass es bei den beiden schnell gefunkt hätte: "Es war ein sofortiges Ja!" Die beiden seien sich ihrer Sache schnell bewusst geworden: "Es gibt keine Fragen mehr und es gibt kein 'Mal sehen, wie es läuft.' Sondern: 'Wir gehören zusammen. Das war's.' Bis zum Ende. Das war's. Wir werden zusammen sein."

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Oktober 2021

Getty Images Ben Affleck mit Jennifer Lopez bei einer Premiere, 2021

