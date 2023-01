Pamela Anderson soll Scheidung mit Tommy Lee bereut haben

Alle guten Dinge sind...! Pamela Anderson (55) ist durch ihre am 31. Januar erscheinende Netflix-Doku "Pamela: Eine Liebesgeschichte" wieder in aller Munde. Es soll noch nie veröffentlichtes Archivmaterial – wie beispielsweise persönliche Einblicke ins Liebesleben der Baywatch-Ikone – gezeigt werden. Darunter zählt wohl auch die turbulente Ehe mit Ex-Mann Tommy Lee (60), welche lediglich von 1995 bis 1998 anhielt und in einer Anklage auf Körperverletzung gegen Tommy endete. Nun berichtete ein Insider: Pamela soll Tommy nach der Scheidung angefleht haben, wieder zu ihr zurückzukehren!

Aus dem Umfeld des Hollywood-Superstars ließ nun ein Insider gegenüber Radar Online verlauten, dass es für Pamela eine Zeit gegeben haben soll, in der sie hoffte, gemeinsam mit ihrem Ex ein neues Kapitel aufschlagen zu können. Der Musiker war jedoch scheinbar nicht an einer Versöhnung interessiert, obwohl die 55-Jährige ihm ihr Herz ausgeschüttet haben soll und von einer Zukunft sprach, in der sie "gemeinsam alt werden" würden. Die Blondine soll "um der Kinder willen" darum gefleht haben, wieder zueinanderzufinden.

Jahre später startete das Paar dann tatsächlich einen erneuten Versuch, ein gemeinsames Familienleben zu schaffen, wie Tommy 2008 Rolling Stone berichtete: "Pamela und die Kinder sind bei mir eingezogen. Es ist großartig. Es funktioniert. Man erkennt es an den Gesichtern der Kinder – sie sind glücklich, wenn wir zusammen sind." Im Jahr 2010 beendeten die beiden die Beziehung allerdings wieder.

Getty Images Pamela Anderson und Tommy Lee im Mai 1999

Getty Images Pamela Anderson mit ihren Söhnen

Getty Images Tommy Lee und Pamela Anderson, 2005

