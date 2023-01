Süß oder streng? So ist Katja Krasavice als DSDS-Jurorin!

Wie darf man sich Katja Krasavice (26) als Jurorin vorstellen? Die Rapperin sitzt in der neuen DSDS-Staffel – die heute an den Start geht – neben Poptitan Dieter Bohlen (68), Ex-Sieger Pietro Lombardi (30) und Popsängerin Leony am Jurypult und sucht nach dem größten Gesangstalent Deutschlands. Während die Herren der Runde den Job schon bestens kennen, ist es für die Sängerin eine ganz neue Erfahrung. Ihre Fans kennen sie zwar gut aus ihren YouTube-Videos, von ihrem Social-Media-Auftritt und durch ihre Musik... Aber wie tickt Katja wohl so als Mentorin und Talent-Scout?

Diese Frage beantwortete sie nun vor der Ausstrahlung im RTL-Interview: "Ich bin gerecht und scheue mich nicht, den Mund aufzumachen, wenn jemand unfair behandelt wird", betonte Katja. "Natürlich achte ich auch darauf, dass jemand das Gesamtpaket mitbringt: Von der Stimme übers Aussehen bis hin zum Auftreten – ein echter Star halt!" Womit könnte man die 26-Jährige vielleicht überraschen? "Jeder Mensch hat Vorurteile. Man versucht immer, sie abzulegen, aber so einfach ist das nicht und das finde ich auch nicht schlimm. Ich denke, man sollte zulassen, dass man ein Vorurteil hat und sich dann auch überraschen lassen können", beteuerte sie. "Denn vielleicht ist die Person ja ganz anders, als man dachte."

Welche Ratschläge würde Katja den DSDS-Kandidaten mit auf den Weg geben? "Sie sollten diese Reise einfach genießen. Es ist eine extrem große Chance, die man wahrnehmen und schätzen sollte. Außerdem sollten sie selbstbewusst sein, nicht auf andere hören und ihr Leben so leben, wie sie sich es vorstellen", stellte die Deutsch-Tschechin klar. Glaubt ihr, Katja wird als Jurorin einen guten Job machen? Stimmt ab!

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice am DSDS-Set

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei den Castings für DSDS 2023

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jurymitglied Katja Krasavice

