Therapie nichts für jeden: Stichelt Kate gegen Prinz Harry?

Will seine Schwägerin Prinz Harry (38) eins auswischen? Der Rotschopf und Prinzessin Kate (41) kennen sich bereits seit über 22 Jahren. Die heutige Frau von Prinz William (40) war dem Thronfolger an der Uni begegnet. Der Wahl-Kalifornier hatte in den vergangenen Jahren mit seiner mentalen Gesundheit zu kämpfen und war deshalb auch in Therapie. Nun machte Kate eine fragwürdige Aussage über die Behandlung von psychischen Problemen.

Bei einem royalen Termin kam die Prinzessin von Wales mit einem Teenager über seine Kunst- und Tanztherapie ins Gespräch. Laut The Sun habe sie gefragt, ob diese geholfen hat und fügte hinzu: "Gesprächstherapien funktionieren bei manchen Menschen nicht, sie sind nicht für jeden geeignet." Dachte sie dabei womöglich an ihren in Ungnade gefallenen Schwager?

Harry und Kate hatten sich eigentlich gemocht. In seiner Autobiografie "Reserve" erinnert sich der 38-Jährige an den Moment, als er Kate 2005 auf einer Kostümparty kennenlernte: "Ich mochte seine neue Freundin. Sie war sorglos, süß und nett. Sie hatte ein Jahr in Florenz verbracht, kannte sich mit Fotografie und Kunst aus. Und Kleidung. Sie liebte Kleider", schreibt Harry.

Getty Images Prinz Harry im Kriegsmuseum in Auckland im Oktober 2018

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2018

Getty Images Prinz Harry, Prinz William und Prinzessin Kate bei einem Spiel, 2007

