"Süß und nett": So lernten sich Prinz Harry und Kate kennen

So lernten sich Prinz Harry (38) und seine Schwägerin Prinzessin Kate (41) kennen! Als Studentin traf die Britin vor rund 22 Jahren ihren heutigen Ehemann Prinz William (40) zum ersten Mal. 2011 gaben sie sich das Jawort – vor allem die Royal-Fans waren von Kates Souveränität und Freundlichkeit begeistert. Aber was dachte Harry über seine zukünftige Schwägerin? Das verriet er in seinen Memoiren!

In seiner Autobiografie "Reserve" erinnerte sich der 38-Jährige an den Moment, als er Kate 2005 auf einer Kostümparty kennenlernte: "Ich mochte seine neue Freundin. Sie war sorglos, süß und nett. Sie hatte ein Jahr in Florenz verbracht, kannte sich mit Fotografie und Kunst aus. Und Kleidung. Sie liebte Kleider", schreibt Harry. In diesem Moment habe sich der Royal eine eigene Partnerin an seiner Seite gewünscht: "Immer, wenn ich mir Sorgen machte, dass Kate mir Willy wegnehmen würde, tröstete ich mich mit dem Gedanken an all unsere zukünftigen gemeinsamen Lachanfälle und sagte mir, wie toll alles sein würde, wenn ich eine Freundin hätte, die mit uns lachen könnte."

Jahre später gibt Harry dennoch Kate die Schuld, dass er und sein Bruder sich heute nur noch bei formellen Anlässen sehen: "Der Bruder, den ich an jenem Morgen in die Westminster Abbey eskortiert hatte, war weg – für immer. Er würde nie wieder in erster Linie Willy sein", heißt es außerdem in "Reserve".

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und Prinz Harry im Juni 2012

Getty Images Herzogin Kate und Prinz Harry, 2019

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und Prinz Harry im Januar 2017

