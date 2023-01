Katja und Co. verraten: So ist die Stimmung in der DSDS-Jury

Harmoniert die neue Zusammensetzung bei DSDS? Nach seiner Zwangspause ist Poptitan Dieter Bohlen (68) für die finale Staffel der Castingshow zurückgekehrt. An seiner Seite sitzt wieder sein guter Freund und früherer Schützling Pietro Lombardi (30). Die Frauen werden von zwei Frischlingen in der Jury vertreten: Rapperin Katja Krasavice (26) und Popsängerin Leony machen die Runde komplett. Doch wie gut funktionieren die vier Juroren zusammen? Herrscht am Set Top-Stimmung oder gibt es oft Beef?

Im RTL-Interview verrät Pietro jetzt: "Die Stimmung in der Jury ist gut, wir harmonieren wirklich sehr gut zusammen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Meinungen, aber das macht es spannend und interessant." Dem kann Leony nur zustimmen: "Die Stimmung ist super, wir haben viel Spaß zusammen und verstehen uns alle gut. [...] Am Jurypult herrscht ein schöner Vibe, weil es auch immer mal wieder Mädels gegen Jungs ist, auf eine witzige Art, wir schäkern zusammen..." Vor allem mit Katja verstehe die Sängerin sich prächtig: "Ich bin unheimlich froh, dass Katja auch in der Jury ist. Wir kennen uns schon ein bisschen länger."

Wie denkt Katja so über die Schwingungen am Jurypult? "Wir lachen viel zusammen und ich mag es sehr, dass wir so unterschiedlich sind. Dieter und ich kommen aus zwei verschiedenen Welten – er ist schon seit Jahrzehnten erfolgreich und ich kenne mich in der Neuzeit besser aus. Daher ergänzen wir uns aber auch so gut." Das klingt ein bisschen so, als hätte es schon mal eine Meinungsverschiedenheit mit Bohlen gegeben? "Dieter ist eine Person, die die frühere Zeit sehr schätzt und gerne in Erinnerungen schwelgt. Er findet, dass es damals bessere Musik und größere Stars gab", erklärt der Webstar. "Aber in vielen Bereichen der heutigen Zeit muss es nicht immer die krasseste Stimme sein. Heutzutage will man wissen: Wer ist dieser Mensch?"

Gregorowius, Stefan / ActionPress Pietro Lombardi, DSDS-Juror

RTL Die DSDS-Jury 2023 Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jurymitglied Katja Krasavice

