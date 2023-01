Es ist nicht Dieter! DSDS-Fans haben Jury-Liebling gewählt

Auf wen freuen die DSDS-Fans sich heute Abend am meisten? Um 20:15 Uhr beginnt der Anfang vom Ende: Die finale Staffel der beliebten Castingshow startet auf RTL. In der Jury sitzen dieses Jahr wieder Poptitan Dieter Bohlen (68) – nach seiner Zwangspause, Ex-Sieger Pietro Lombardi (30) und neu dabei Rapperin Katja Krasavice (26) sowie Pop-Sternchen Leony. Die vier Juroren haben ganz schön unterschiedliche Charaktere. Die Promiflash-Leser haben jetzt für ihren Liebling in der Jury abgestimmt. Und so viel sei vorab verraten... Es ist nicht Bohlen!

Bei der Umfrage haben insgesamt 1.322 DSDS-Zuschauer abgestimmt – und es kam ein eindeutiger Favorit dabei heraus: Pietro belegt mit stolzen 42,7 Prozent (564 Votes) den ersten Platz im Beliebtheits-Ranking. Offenbar freuen sich die Fans auf ihn sogar noch mehr als auf seinen einstigen Mentor. Dieter ist mit 31,3 Prozent (414 Votes) immerhin auf Platz zwei gelandet. Platz drei belegt Katja mit 16,6 Prozent (219 Votes). Der letzte Platz ging mit immerhin 9,5 Prozent (125 Votes) an Leony – doch die Beauty ist auch die Unbekannteste in der Runde.

Pietro ist natürlich auch Feuer und Flamme für seinen Jury-Job: "Zurück bei DSDS zu sein und erneut das Vertrauen von RTL bekommen zu haben, ist ein sehr schönes Gefühl. Vor allem jetzt die Jubiläumsstaffel miterleben zu können, ist etwas ganz Besonderes", schwärmte er jetzt im RTL-Interview. "Ich hätte damals, als ich Kandidat war, niemals geglaubt, irgendwann Juror bei DSDS zu sein. Und jetzt? Heute bin ich nach Dieter der zweitmeist gebuchte Juror bei DSDS."

RTL / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS 2023

RTL / Stefan Gregorowius Leony und Katja Krasavice, DSDS-Jurymitglieder 2023

Gregorowius, Stefan / ActionPress Pietro Lombardi, DSDS-Juror

