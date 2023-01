So gehen Umut Tekin und Jana-Maria mit Hate-Nachrichten um

So sind sie mit dem Hate umgegangen. Jana-Maria Herz (30) und Umut Tekin (25) sind als eindeutige Sieger aus der vergangenen Staffel von Bachelor in Paradise herausgegangen. Sie haben sich in der Show schon früh gefunden und sind sich seitdem nicht mehr von der Seite gewichen. Inzwischen wohnen sie zusammen in ihrer ersten gemeinsamen Wohnung und bekommen nur noch positiven Zuspruch von ihrer Community. Doch das war nicht immer so. Promiflash hat nachgefragt, wie Jana-Maria und Umut auf Kritik reagiert haben.

"Ich stehe sogar morgens auf und lese mir gerne Hate-Nachrichten durch", gestand Umut in einem Promiflash-Interview. Personen, die ihn zu Beginn der Staffel beleidigt haben, seien wegen seines Charakters jetzt seine Fans, führte er seine ungewöhnliche Aussage aus. Zudem seien negative Nachrichten normal, wenn man in der Öffentlichkeit stehe. "Was die anderen sagen, interessiert mich einen Scheiß", klärte der Ravensburger auf. Jana-Maria hingegen habe keine hasserfüllten Nachrichten bekommen. "Das ist richtig schön", freute sie sich.

Doch auch Kandidaten aus der Villa waren nicht immer überzeugt von Jana-Maria und Umut als Paar. Einige haben sich hinterher für ihre Aussagen bei der Schönheit entschuldigt. "Das finde ich okay, weil sie es mir direkt ins Gesicht gesagt haben", nahm Jana-Maria die Entschuldigungen an.

RTL / René Lohse Umut Tekin, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

Bachelor in Paradise, RTL+ Jana-Maria Herz und Umut Tekin bei "Bachelor in Paradise"

RTL Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise"

