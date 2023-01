Total happy: Damar Hamlin besucht sein Team beim Training!

Damar Hamlin (24) ist wieder am Strahlen! Der Football-Star versetzte seine Fans vor wenigen Wochen in einen großen Schock: Bei einem Spiel seines Teams der Buffalo Bills gegen die Cincinnati Bengals war der Verteidiger plötzlich zusammengebrochen – er erlitt einen Herzstillstand. Tagelang lag er daraufhin auf der Intensivstation, doch kämpfte sich zurück ins Leben. Mittlerweile ist er wieder entlassen. Und wie es scheint, besuchte Damar auch schon sein Team beim Training!

Sein Bills-Kollege Matthew Milano teilte in seiner Instagram-Story ein Foto von ihm. Offenbar besuchte Damar am Samstag seine Mannschaftskameraden auf dem Trainingsgelände in Buffalo. Auf dem Bild steht er im grauen Hoodie neben einem Kollegen und schlägt mit ihm ein – und strahlt bis über beide Ohren!

Am vergangenen Montag wurde Damar aus dem Krankenhaus entlassen und sollte "seine Rehabilitation zu Hause und mit den Bills fortsetzen", wie aus einer Erklärung auf Twitter hervorging. Heute Abend werden sich die Bills in den Play-offs gegen die Miami Dolphins behaupten müssen – ob Damar auch vor Ort sein Team unterstützt, ist bislang noch nicht bekannt.

Instagram / d.ham3 Damar Hamlin, Football-Spieler

Getty Images Damar Hamlin, Oktober 2022

Instagram / d.ham3 Damar Hamlin, Football-Star

